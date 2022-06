Wie Polizeisprecher Heiner Butke mitteilte, ereignete sich der Raubüberfall um 8.10 Uhr. Der Täter lauerte dem langjährigen Postangestellten auf, als dieser durch die Hintertür das kleine Postamt am Mittelkanal betreten wollte. ,,Der Täter attackierte von hinten sein Opfer, umklammerte es und bedrohte den Postler am Kopf- und Halsbereich mit einem Messer", so der Polizeikommissar.

Danach drängte er den Bediensteten durch die rückwärtige Tür in das Gebäude. Unter massiver Gewaltandrohung öffnete der Beamte schließlich den Tresorraum. Hier erbeutete der Dieb einen fünfstelligen Euro-Betrag, den er in eine dunkle Plastiktüte steckte.

Der Täter scheiterte jedoch mit seinem Versuch, den Postangestellten in einem Nebenraum einzuschließen. Statt dessen suchte er zu Fuß das Weite. Er rannte durch die rückwärtige Tür des Postamtes davon. Nach Angaben des Opfers flüchtete der Mann über den Parkplatz von Hotel Hilling in Richtung Erste Wiek (Richtung Ostfriesland).

Der Postangestellte beschreibt den maskierten Posträuber als etwa 25 bis 30 Jahre alt, 180 bis 185 groß, von sportlicher Figur. Er trug eine dunkelgrüne Regenjacke mit schwarzen Streifen auf der Brust. Sein Gesicht hatte er hinter einer dunklen Motorradsturmhaube versteckt. Der Täter sprach ,,akzentfreies Hochdeutsch". Gestern blieb die Postfiliale für den Kundenverkehr im Zuge der polizeilichen Ermittlungen geschlossen. Dabei schließt das kleine Postamt nach vielen Jahrzehnten am Ende März endgültig.

Am 12. Februar hatte ein maskierter Täter die Raiffeisenbank in Werpeloh überfallen (wir berichteten). Damals bedrohte der Bankräuber die Angestellte mit einer Pistole und entkam ebenfalls mit einem fünfstelligen Geldbetrag. ,,Auf Grund der unterschiedlichen Tatausführung gehen wir auch von zwei unterschiedlichen Tätern aus", teilte Polizeisprecher Butke gestern auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Beim gestrigen Postraub am Papenburger Obenende setzt die Polizei auf die Mithilfe der Bevölkerung: Wer hat um 8.10 Uhr im Bereich ,,Hotel Hilling/Erste Wiek" eine flüchtende Person gesehen, die möglicherweise in einen Fluchtfahrzeug gestiegen ist? Wer hat gestern bzw. in den vergangenen Tagen auffällige Beobachtungen im Bereich des Postamtes am Mittelkanal gemacht? Hinweise nimmt die Polizei Papenburg (Telefon: 04961/9260) entgegen.