„Bislang haben wir die konjunkturelle Krise bis auf einige Blessuren recht gut überstanden“, knüpft Hermann Schmitz an. Nach den Worten des Geschäftsführers der Kreishandwerkerschaft Aschendorf-Hümmling sei das vergangene Jahr für die hiesigen Betriebe „nicht so dramatisch verlaufen, wie noch Ende 2008 befürchtet“. Hilfreich, um die Durststrecke zu überwinden, sei dabei auch die Kurzarbeitsregelung gewesen. Diese habe den Firmen ermöglicht, Fachkräfte auch über die Phase einer engeren Auftragslage im Betrieb zu halten.

Im Bausektor wirkt sich nach Darstellung von Röttgers und Schmitz vor allem der Rückgang beim privaten Wohnungsbau negativ auf die Beschäftigungssituation aus. Stark rückläufig seien ebenfalls Aufträge aus den benachbarten Niederlanden, auf die hiesige Firmen in den vergangenen Jahren stets bauen konnten. Perspektiven für den Bausektor sehen Röttgers und Schmitz indessen in den Bereichen energetische Erneuerung, Wohnen im Alter sowie auf den Gebieten Renovierung und hochwertiger Innenausbau.

Als förderlich für die Betriebe habe sich derweil das Konjunkturpaket des Bundes zur Verwirklichung von kommunalen Bauvorhaben erwiesen. Hier dürften sich auch in diesem Jahr noch weitere Beschäftigungsmöglichkeiten eröffnen. Kritisch merkten Röttgers und Schmitz in diesem Zusammenhang an, dass die Handwerkswirtschaft dagegen bei der Ausschreibung von größeren öffentlichen Aufträgen, die im Rahmen eines Public Private Partnership (PPP, öffentlich-private Zusammenarbeit) vergeben würden, weitgehend außen vor bliebe. Über mittelständische Kooperationen sähen sich die Handwerksbetriebe sehr wohl in der Lage, auch Großvorhaben wie beispielsweise Schulneubauten als PPP-Projekt zu managen und zu realisieren.

Für den Metall-Bereich geben die Firmen auf dem Gebiet des Hallen- und Gewerbebaus eine durchaus positive Einschätzung der Auftragslage ab. Gleiches gelte für die Zulieferfirmen der Papenburger Meyer Werft. Eine „deutlich negative Bewertung der Beschäftigungssituation“ kommt nach den Worten von Röttgers und Schmitz dagegen von den Metallbetrieben, die als Zulieferer für den Fahrzeugsektor tätig sind. Speziell im Hümmlinger Raum klagte eine Reihe von Firmen über eine mangelnde Auslastung.

Schwierigen Zeiten sehen sich ebenfalls die Kfz-Betriebe gegenüber. Die Abwrackprämie habe sich im vergangenen Jahr zwar positiv ausgewirkt, der Blick müsse sich nun aber auf die weitere Sicherung der Beschäftigung richten. Potenzial ist nach Darstellung von Röttgers und Schmitz gleichwohl vorhanden, seien im Zuge des Prämienanreizes doch nur 20 Prozent der Autos, die älter als neun Jahre sind, vom Markt genommen worden. Es sei also trotz des vorweggenommenen Umsatzes im Kleinwagenbereich noch ein Nachholbedarf vorhanden.

Einen erkennbar höheren Stellenwert messen die Verbraucher laut Einschätzung der Kreishandwerkerschaft den Lebensmitteln bei, die in der Region erzeugt werden. Auf dem Sektor Nahrung stuften Bäcker und Fleischer die Lage als durchaus stabil ein.