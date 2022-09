Zum Einsatz an der Papenburger Straße Wiek rechts eilten Krankenwagen und Polizei am Mittwochmittag. Foto: Hendrik Schmidt/dpa up-down up-down Straße wieder frei 31-Jähriger wird bei Auffahrunfall in Papenburg leicht verletzt Von Anna Niere | 07.09.2022, 13:00 Uhr | Update vor 43 Min.

Bei einem Auffahrunfall auf der Straße Wiek rechts in Richtung Osterkanal in Papenburg ist ein Autofahrer am Mittwochmittag leicht verletzt worden.