Interessierte Jugendliche, die bis zur Wahl mindestens 12 oder nicht älter als 17 Jahre alt sind, können sich in den Papenburger Schulen sogenannte Unterstützerlisten abholen. Auf diesen müssen mindestens zehn weitere wahlberechtigte Jugendliche die Kandidatur bestätigen. Die ebenfalls auf der Internetseite der Stadt Papenburg (www.papenburg.de) herunterladbaren Listen müssen dann bis zum Donnerstag bei der Stadtverwaltung abgegeben werden. Jeder Jugendliche darf jedoch nur jeweils auf einer Liste eine Kandidatur unterstützen.

Nach Überprüfung der Kandidaturen erhalten alle Jugendlichen ein weiteres Schreiben mit den Wahlunterlagen. Auf den Wahlzetteln darf jeder Stimmberechtigte dann maximal drei Stimmen an die Kandidaten vergeben. Die Wahlzettel können in der Zeit von Dienstag, 4. Dezember, bis Donnerstag, 6. Dezember, in die Wahlurnen geworfen werden. Hanneken zufolge werden die Urnen in Schulen, Jugendheimen, im Jugendzentrum sowie im Rathaus aufgestellt. Am 7. Dezember findet dann die öffentliche Stimmauszählung im Jugendzentrum Wasserwerk statt.