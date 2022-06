Default Bild FOTO: Archiv up-down up-down Papenburg Papenburg räumt am Samstag auf Von PM. | 15.03.2012, 17:41 Uhr

Die Stadtverwaltung Papenburg weist noch einmal auf die gemeinsame Umweltsäuberungsaktion der Papenburger Vereine, Verbände, Jugendgruppen und Schulen am nächsten Wochenende hin. Für die Aktionen am Samstag, 17. März, in den verschiedenen Ortsteilen sind die folgenden Treffpunkte angesetzt: Obenende, 9 Uhr, Schießstand Hotel Hilling; Aschendorf, 9.30 Uhr, Neuer Marktplatz; Aschendorfermoor. 9.30 Uhr, Schützenhaus, Lönsstraße; Herbrum, 9 Uhr, Mehrzweckhalle; Bokel, 10 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus; Tunxdorf-Nenndorf, 10 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus. Mit den Vereinen und Gruppen, die bereits feste Reinigungsreviere übernommen haben, wurden teilweise anderslautende Absprachen getroffen, die ihre Gültigkeit behalten, so die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Einzelpersonen, Nachbarschaften oder Gruppen, die nicht bei Vereinen mitmachen, seien auch bei der Aktion willkommen. Die Stadt empfiehlt, Gummistiefel, Arbeitshandschuhe und regenfeste Kleidung zu tragen. Außerdem könnten Eimer für Glasscherben und andere Kleinteile mitgebracht werden. Müllsäcke werden von der Stadt zur Verfügung gestellt, für die Entsorgung des gesammelten Abfalls ist mithilfe des Landkreises Emsland gesorgt. Nach der Aktion gibt es in allen Ortsteilen Gelegenheit, eine kleine, Stärkung zu sich zu nehmen.