300 Liter fasst dieser Tank, der für die Warmwasseraufbereitung durch Solarthermie auf das Dach des Kinderheims gehievt wurde. Foto: Nyeri Kinderhilfe up-down up-down Nyeri Kinderhilfe sucht neue Paten Energiewende mit Hilfe aus Papenburg: Warmwasser für Waisen in Kenia Von Gerd Schade | 25.04.2023, 15:29 Uhr

Die Energiewende kommt auch beim Verein Nyeri Kinderhilfe in Papenburg an. Er hat begonnen, sie in seinem Heim in Kenia umzusetzen. Obwohl es dort an Sonnenstunden nicht mangelt, ist das eine Herausforderung.