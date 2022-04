Seine Leidenschaft entdeckte er im Jahr 1994. Seinerzeit stand der SV Meppen noch in voller Zweitligablüte. Zybulka besuchte nicht nur die Heimspiele des SVM, sondern folgte Frank Faltin, Josef Menke, Rainer Rauffmann & Co. auch zu den Auswärtspartien. '"'Wenn du aber irgendwann zum vierten Mal nach Unterhaching kommst, hört der Spaß langsam auf'"', erklärt der Fußballanhänger, der früher in der Jugend von Eintracht Neulangen selbst dem runden Leder nachjagte.

Also erweiterte Zybulka seinen fußballgeografischen Horizont. 1998 schnupperte er bei der Partie VfB Stuttgart gegen Slavia Prag (2:0) erstmals Europapokal-Luft. Doch damit nicht genug: Seit 2000 besucht der 25-Jährige, sofern es Zeit und Geldbeutel erlauben, auch Spiele der deutschen Nationalmannschaft.

Mittlerweile hat der Heilerziehungspfleger Begegnungen in rund 20 Ländern gesehen. Die beste Stimmung machen seiner Meinung nach die schottischen Fans im Hampden Park von Glasgow. In Island traf Zybulka Fußball-Ikone Günter Netzer. In Tirana, Zagreb und Kiew tauchte der Papenburger in völlig andere Kulturen ein.

Zuletzt war Zybulka hautnah dabei, als Bayern München sich im Achtelfinale der Champions League an Real Madrid erfolglos die Zähne ausbiss. Allerdings wird ihm der Trip nach Madrid aus einem ganz anderen Grund in schrecklicher Erinnerung bleiben: Als am Morgen nach dem Spiel die verheerenden Anschläge auf Vorortzüge in der spanischen Hauptstadt 190 Menschen in den Tod rissen, war der 25-Jährige in der Nähe. Glücklicherweise befand er sich aber nicht in unmittelbarer Gefahr. Die Tatsache, dass ihm '"'aus heiterem Himmel'"' von einem rivalisierenden Fan auch noch ein Stück seines Schneidezahns ausgeschlagen wurde und man ihm zu allem Überfluss die Digitalkamera seiner Freundin gestohlen hat, rückte dabei fast in den Hintergrund.

Derartig unliebsame Erfahrungen am eigenen Leib seien jedoch die absolute Ausnahme, berichtet Zybulka. Lediglich ein weiteres Mal sei er ein Opfer von Gewalt geworden. Bei der Europameisterschaft in Belgien und Holland (2000) hätten ihm Randalierer in Rotterdam die Scheiben seines Autos eingeschlagen. '"'Das wurde eine luftige Rückfahrt'"', kann der 25-Jährige darüber inzwischen aber lachen.