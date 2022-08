Von den Philippinen über Saudi-Arabien nach Papenburg: Nannette Parrenas (l.) und Chona Bernabe sind die ersten internationalen Pflegefachkräfte, die das Marien-Hospital rekrutiert hat. FOTO: Marien-Hospital up-down up-down Premiere gegen Fachkräftemangel Papenburg: Marien-Hospital stellt Pflegende von den Philippinen ein Von Gerd Schade | 01.08.2022, 09:45 Uhr

Ein Anfang zur Entlastung in der Pflege ist gemacht: Mit Nannette Parrenas und Chona Bernabe von den Philippinen hat das Marien-Hospital in Papenburg erstmals internationale Pflegekräfte angestellt. Doch am Ziel sind sie noch nicht.