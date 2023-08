Konflikt eskalierte „Peperoni“ in Papenburg: Mann wirft am Hauptkanal Schaufenster mit Stuhl ein Von Judith Bootsmann | 25.08.2023, 14:09 Uhr Am Freitag, 25. August, wurde das Schaufenster bereits mit Holzplatten verbarrikadiert. Foto: Judith Bootsmann up-down up-down

Ein 43-jähriger Mann hat am Donnerstagabend die Schaufensterscheibe des Bistrorante Peperoni am Hauptkanal in Papenburg mit einem Stuhl eingeworfen.