Dafür gibt es mehrere Gründe, auf die sich Lindemann in seinem Schreiben an die Bundestagsabgeordnete Connemann beruft. Ein wesentlicher Grund ist, dass dafür „erhebliche Haushaltsmittel“ über einen „sehr langen Zeitraum“ erforderlich seien. Beispielhaft führt Lindemann die Landabgaberente an, die bereits 1983 auslief. Im Jahr 2009 – 26 Jahre später – wurden noch 48 Millionen Euro vom Bund dafür zur Verfügung gestellt.

Ebenfalls gegen eine Landabgaberente spricht laut Lindemann der „hohe Mitnahmeeffekt“, da diese häufig von Betrieben in Anspruch genommen werde, die ohnehin planten, aus der Produktion auszusteigen. „Damit würden die knappen öffentlichen Mittel an aus der Produktion ausscheidende Betriebe fließen und nicht mehr zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der in der Produktion verbleibenden Betriebe zur Verfügung stehen“, so Lindemann. Ein dritter Grund findet sich im Koalitionsvertrag, der zum Ziel habe, älteren Menschen eine längere Teilhabe am Erwerbsleben zu ermöglichen.

„Vor diesem Hintergrund halte ich eine Wiedereinführung von Vorruhestandsregelungen wie der Landabgaberente weder für sinnvoll noch umsetzbar“, so das Fazit des Staatssekretärs. Er geht indes davon, dass das beschlossene 750-Millionen-Euro-Sonderprogramm für die Landwirtschaft in den Jahren 2010 und 2011 seine Wirkung entfalten werde und damit für mehr Zuversicht unter den Landwirten sorge .