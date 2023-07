Vermisst bei Auszubildenden seit Jahren das persönliche Engagement: Kreishandwerksmeister Heinz Kauscher aus Papenburg. Archivfoto: Gerd Schade up-down up-down Wenig Arbeit, viel Freizeit Kreishandwerksmeister Heinz Kauscher liest Lehrlingen die Leviten Von Christian Belling | 23.07.2023, 17:09 Uhr

Ein Austausch über die Anerkennung niederländischer Berufsabschlüsse in Deutschland stand in den Räumen der Kreishandwerkerschaft Aschendorf-Hümmling in Papenburg eigentlich auf der Agenda. Doch Kreishandwerksmeister Heinz Kauscher hatte ein ganz anderes Anliegen.