Unternehmen entschuldigt sich Kind aus Steenfelde strandet mit Bus an falscher Schule in Papenburg Von Clarissa Scherzer | 05.09.2023, 13:53 Uhr Nicht bei der Michaelschule in Papenburg, sondern an der Bus-Haltestelle beim Mariengymnasium strandete eine zehnjährige Schülerin aus Steenfelde. Foto: Gerd Schade up-down up-down

Eine Zehnjährige aus Steenfelde wollte am ersten Tag des neuen Schuljahres mit dem Bus zur Michaelschule in Papenburg. Stattdessen landete das Kind am Mariengymnasium - und war deshalb in Tränen aufgelöst. Die Mutter reagiert entsetzt. Das Unternehmen weist Vorwürfe zurück, entschuldigt sich aber.