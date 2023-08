Sieben Jahrzehnte ist es her, dass in Burg bei Magdeburg die Hochzeitsglocken läuteten: Am 29. August 1953 gaben sich Inge und Gerhard Lüdtke in der Kleinstadt in der ehemaligen DDR sowohl standesamtlich als auch kirchlich das Ja-Wort.

Schneiderball: Ihr langes Kleid macht bei ihm sofort Eindruck

Kennengelernt haben sich die beiden zwei Jahre vorher im Jahr 1951 auf einem Schneiderball der Handwerkinnung. Er, der Herrenschneider. Sie, die Damenschneiderin. „Wir kannten uns vorher aber nicht, auch wenn wir den gleichen Beruf ausübten“, sagt Gerhard Lüdtke in ihrer Oberwohnung in Papenburg. „Ihr langes Kleid machte sofort bei mir Eindruck“, erinnert sich der 91-Jährige an die erste Begegnung auf dem Ball, auf dem die beiden ihre ersten gemeinsamen Tanzschritte machten. Der Anfang einer Beziehung, die bis heute anhalten soll.

In einer Kleinstadt bei Magdeburg gaben sich Inge und Gerhard Lüdtke am 29. August 1953 das Ja-Wort. Foto: Repro: Christian Belling Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Da beide aus sportlichen Familien kamen, lernten sie sich in der Folgezeit auf Sportplätzen näher kennen - und lieben. Diese Liebe mündete in der Hochzeit am 29. August 1953. Wobei hinter der Trauung auch ein durchaus anderer Aspekt stand. „Ohne Trauschein keine Wohnung“, beschreibt Inge Lüdtke die damaligen Verhältnisse in der DDR.

Mit entsprechendem Formular in der Tasche, machte sich das frisch vermählte Paar daran, sich ein Eigenheim aufzubauen. „Ich weiß noch ganz genau, wie wir aus dem Schutt des Zweiten Weltkrieges Steine geholt haben, um unseren Dachboden auszubauen“, ergänzt Ehemann Gerhard.

Der Tochter ins Emsland gefolgt

In den eigenen vier Wänden zogen Inge und Gerhard Lüdtke ihre im Jahr 1956 geborene Tochter Petra groß. Das einzige Kind des Paares. Da sie nichts anderes kannten, waren sie mit dem Leben in der DDR zufrieden. „Wir haben uns angepasst und da gut gelebt“, so die 89-Jährige. Bis 1992 arbeiteten sie in ihrer Schneiderei in den eigenen vier Wänden.

Freunde aus dem Sportverein standen bei der Hochzeit von Inge und Gerhard Lüdtke Spalier. Foto: Repro: Christian Belling Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Dann folgte der Umzug innerhalb des mittlerweile wiedervereinigten Deutschlands nach Papenburg. „Wir zogen unserer Tochter hinterher“, erklärt die Mutter. Tochter Petra zog es schon 1991 in die Fehnstadt. Ein Jahr später folgten Inge und Gerhard Lüdtke ihrem einzigen Kind.

In Papenburg leben sie bis heute unter einem Dach. Tochter Petra lebt im Untergeschoss des Hauses, während die Eltern das Obergeschoss für sich haben. „Die Treppe hält uns jung“, sagt das Jubiläumspaar mit einem Lächeln. Gleiches zählt für die beiden Enkelkinder sowie die beiden Urenkel.

Auf 70 gemeinsame Ehejahre blicken Inge und Gerhard Lüdtke zurück. Ihr nächstes Ziel? Die Kronjuwelenhochzeit in fünf Jahren. Foto: Christian Belling Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

In Papenburg wurden alle drei schnell heimisch. Mit ihren Tanz- und Schneiderfähigkeiten brachte sich Familie Lüdtke im Turnverein sowie bei den Karnevalisten des PCV ein. Zügig entstand ein Bekannten- und Freundeskreis. „Wir fühlen uns hier wirklich wohl, auch wenn es im hohen Alter natürlich etwas ruhiger mit einem wird“, sagt der 91-Jährige.

Er besiegt den Krebs, sie überlebt einen Darmdurchbruch

Gleichwohl hat das Ehepaar Lüdtke noch Ziele. Die Kronjuwelenhochzeit zum 75-jährigen Ehebestehen in fünf Jahren haben sie angepeilt. „Die Hoffnung haben wir“, betont das Paar.

Diese Hoffnung beruht auch auf dem, was die beiden in den vergangenen Jahrzehnten gemeinsam durchgestanden hätten. „Wir haben viel erlebt. Die Nachkriegszeit, die DDR, die Wiedervereinigung. Und auch so manches gesundheitliche Problem“, teilt Inge Lüdtke mit. Sie selbst überlebte einen Darmdurchbruch, ihr Ehemann besiegte den Prostatakrebs. Das alles schweißt zusammen.

„Wir lieben uns noch immer. Nur natürlich anders als in den Anfangsjahren.“ Gerhard Lüdtke

Und ihre Liebe ist dabei über all die Jahrzehnte nicht verschütt gegangen. „Wir lieben uns noch immer. Nur natürlich anders als in den Anfangsjahren“, erklärt Gerhard Lüdtke. Ihr Geheimnis? „Selbstverständlich haben wir uns auch mal gerieben. Das gehört auch dazu. Ansonsten haben wir immer versucht, möglichst viel zusammen zu machen.“ Und eine tägliche Routine - die durchaus als Beweis der Zuneigung gelten darf - hält bis heute: Jeden Morgen legt Inge ihrem Gerhard liebevoll seine Kleidung heraus.