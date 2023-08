Ärztehaus am Hauptkanal Im Papenburger Carré gibt es eine neue Psychotherapeutin Von Christian Belling | 13.08.2023, 08:25 Uhr Das Carré am Hauptkanal in Papenburg gegenüber des Marien-Hospitals ist ein Ärzte- und Gesundheitszentrum, das auf die ambulante Versorgung von Patienten ausgerichtet ist. Archivfoto: Kristina Roispich up-down up-down

Zuwachs im Ärzte- und Gesundheitszentrum Carré am Hauptkanal in Papenburg: Diplom-Psychologin Ute Graf nimmt ihre Arbeit in der neu eröffneten Praxis auf.