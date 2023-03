Am Oval-Kreisel im Zuge des Hauptkanals in Papenburg steht das historische Gebäude. Foto: Gerd Schade up-down up-down Zweitältestes Gebäude der Stadt Historisches Haus der Familie Tiedeken in Papenburg in neuem Glanz Von Gerd Schade | 08.03.2023, 15:06 Uhr

Mehr als zuvor an sein ursprüngliches Erscheinungsbild erinnert nach einer Kernsanierung ein historisches Haus am Hauptkanal in Papenburg. Was hat es damit auf sich?