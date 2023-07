Heiner Velt ist beim Hürdenlauf einer von nur noch wenigen in seiner Altersklasse, die diese Disziplin noch ausführen können. Foto: Judith Bootsmann up-down up-down Späte Liebe zur Leichtathletik Heiner Velt aus Papenburg nimmt auch mit 73 noch locker die Hürden Von Judith Bootsmann | 30.07.2023, 14:50 Uhr

Während manch andere Senioren sich im Alter zur Ruhe setzen, springt der 73-jährige Heiner Velt aus Papenburg noch über Hürden und nimmt an Wettkämpfen teil. Der Leichtathlet erzählt, was ihn antreibt - und was ihn mit Blick auf den zunehmenden Bewegungsmangel Sorge bereitet.