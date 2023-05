Eine Sache für das Jugendschöffengericht am Amtsgericht Papenburg war die Verhandlung gegen einen Mann, der vor fünf Jahren eine damals 15-Jährige vergewaltigt haben soll. Symbolfoto: Volker Hartmann/dpa up-down up-down Wegen Vergewaltigung angeklagt Stimmte 15-Jährige dem Sex mit einem 18-Jährigen in Papenburg zu? Von Christian Belling | 10.05.2023, 14:57 Uhr

Der Vorwurf wiegt schwer: Weil er vor fünf Jahren als damals 18-Jähriger in einer Wohnung in Papenburg eine 15-Jährige vergewaltigt haben soll, hat sich am Mittwoch ein Mann vor Gericht verantworten müssen. Das Verfahren nimmt eine unerwartete Wendung.