Das ehemalige Gelände des Autohauses Giese an der Friederikenstraße in Papenburg ist verkauft. FOTO: Christoph Assies Kurt Lion übt Kritik an Stadt Investor kauft Gelände des Autohauses Giese in Papenburg Von Christoph Assies | 26.04.2022, 10:03 Uhr

Das Gelände des ehemaligen Autohauses Giese an der Friederikenstraße in Papenburg ist verkauft. Der bisherige Eigentümer Kurt Lion lässt kein gutes Haar an der Arbeit der Stadtverwaltung. Die Stadt Papenburg schweigt zu Nachfragen.