Kulianrische Vielfalt beim Foodfest kann auf den Sitzmöglichkeiten in der Nähe von Meyers Mühle und dem Laden Stahlbieger genossen werden. FOTO: Isabella Schützko up-down up-down Teil der Maritimen Meile Diese Gerichte gibt es beim Foodfest in Papenburg vom 5. bis 7. August Von Britta Kothe | 02.08.2022, 17:29 Uhr

Verschiedenste Speisen und Getränke können die Besucher am kommenden Wochenende Hauptkanal in Papenburg genießen. Die Maritime Meile geht zusammen mit dem Foodfest vom 5. bis 7. August 2022 in die nächste Runde. Darauf können sich die Besucher freuen.