Im vorderen Bereich können das Brautpaar und ihr Standesbeamter zur Trauung an einem großen Tisch Platz nehmen. Foto: Max Brägelmann up-down up-down Nach der Renovierung Papenburg: So sieht es unter Deck der Brigg „Friederike“ aus Von Max Brägelmann | 08.07.2023, 17:14 Uhr

Wer sich in Papenburg das Ja-Wort geben möchte, hat dafür in Zukunft eine Reihe von Orten zur Auswahl. Darunter zählt nun auch die historische Brigg „Friederike“, die nach ihrer Renovierung im neuen Unterdeck Platz für so manche Hochzeitsgesellschaft bietet.