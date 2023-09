Neuer Mieter im Dever Park Eröffnungen noch 2023: Zwei Großbaustellen in Papenburg auf der Zielgeraden Von Kristina Roispich | 31.08.2023, 13:04 Uhr | Update vor 1 Std. Das neue Ems-Center nimmt immer mehr Gestalt an. Planmäßige Eröffnung soll noch im November 2023 sein. Foto: Kristina Roispich up-down up-down

Unweit voneinander entfernt wird an zwei Großbaustellen am Papenburger Untenende seit mehreren Monaten bzw. gar Jahren gebaut. Damit ist wohl bald Schluss: Die Arbeiten am Ems-Center und am Dever Park befinden sich auf der Zielgeraden. Und es gibt Neuigkeiten in einem der beiden Einkaufszentren.