Wie viele Stunden sie schon am und im Becken des Papenburger Hallenbads in ihrem Leben verbracht hat, kann Claudia Tieben nicht benennen. „Lass uns dabei aber lieber über Wochen als über Tage oder Stunden reden“, teilt die Aschendorferin im Gespräch mit unserer Redaktion am Beckenrand des Hallenbads mit.

Mutter bringt anderen das Schwimmen bei - kann aber selbst nicht schwimmen

Es ist nicht übertrieben, die Behauptung aufzustellen, dass die verheiratete Mutter von zwei erwachsenen Söhnen quasi ihr bisheriges ganzes Leben im und am Wasser verbracht hat. Schon ihre Eltern sind ehrenamtlich in der Schwimmabteilung des TuS Aschendorf aktiv. „Dabei konnte Mama selbst gar nicht schwimmen. Anderen das beibringen, war aber genau ihr Ding“, berichtet Tieben.

In der Schwimmabteilung des TuS Aschendorf sind insgesamt 15 Ehrenamtliche im Einsatz. Claudia Tieben leitet die Abteilung seit vielen Jahren.

Ihre ganze Familie ist seit jeher mit dem Schwimmen verbunden. Von klein auf verbringt sie viel Zeit in Schwimmbädern. „Und irgendwie bin ich nie davon weggekommen.“ Bevor sie sich der Schwimmausbildung widmet, nimmt Tieben in jüngeren Jahren auch als aktive Schwimmerin an Meisterschaften teil. Und auch beruflich kommt sie nicht vom Wasservergnügen los. Als pädagogische Mitarbeiterin und Schulbegleiterin an der Amandusschule in Aschendorf führt sie auch die AG „Nichtschwimmerausbildung“ durch.

Wie vielen Kindern sie schon das Schwimmen beigebracht hat, kann die 52-Jährige nicht beziffern. Im vierstelligen Bereich dürfte die Zahl aber zweifellos liegen. „Ich sehe jetzt erwachsenen Menschen im Becken, denen ich als Kind das Schwimmen beigebracht habe.“

Die Freude an der Schwimmausbildung hat sie dabei nie verloren. „Es ist einfach toll zu sehen, wenn es bei den Kindern auf einmal funktioniert und sie sich gefahrlos im Wasser bewegen können.“ Der Nachwuchs bleibt nach ihren Worten so lange in der Ausbildung, bis er sich über Wasser halten kann. Der hartnäckigste Fall dauerte nach ihren Worten zwei Jahre, ehe die Schwimmfähigkeit errungen war. „Den haben wir aber auch ans Schwimmen bekommen.“

Da seit Jahren Schwimmkursplätze für Kinder im Emsland Mangelware sind, kann die Schwimmabteilung des TuS Aschendorf nicht jedes angemeldete Kind sofort in die Ausbildung bringen. Mehr als 100 Kinder befinden sich laut Tieben aktuell auf der Warteliste. „Ich werde oft angesprochen. Wir arbeiten die Liste so gut wir können nach und nach ab.“

Lange Warteliste: Eltern versuchen es über „Vitamin B“

Wenig Verständnis hat sie für Eltern, die versuchen, ihr Kind durch „Vitamin B“ in eine bessere Position auf der Warteliste zu bringen. „Das funktioniert bei mir gar nicht“, macht die 52-Jährige deutlich. Sie bittet Eltern, die Internetseite des TuS Aschendorf für Anmeldungen zu nutzen. Vor Aufnahme des Schwimmkurses könne man Kinder zu Hause schon ans Wasser gewöhnen. „Nicht wenige kommen zu uns und hatten noch nie ihren Kopf unter Wasser. Beim Ringetauchen ist dies aber erforderlich.“

Ist das Kombibad fertig, will Claudia Tieben aufhören

Wie lange sie gemeinsam mit den weiteren ehrenamtlichen Mitstreitern der TuS-Schwimmabteilung noch den Nachwuchs ausbilden will? „Wenn das Kombibad fertig ist, wäre ein guter Zeitpunkt“, erklärt die C-Lizenzinhaberin. Nach einem bereits vor mehreren Jahren gefassten politischen Beschluss treibt die Stadtverwaltung die Planungen für den Bau eines kombinierten Hallen- und Freibades auf dem Gelände des jetzigen Freibades beim Waldstadion voran. Demnach soll das Kombibad bis zum Jahr 2026 Wirklichkeit sein.

Dem Schwimmen werde sie aber weiterhin verbunden bleiben. „Ich springe nach wie vor gerne ins Becken.“ Und auch dem TuS Aschendorf wird sie die Treue halten. Als Frauenwartin gehört Tieben dem Vorstand seit 2016 an. Auch Ehemann Ralf ist in dem Gremium als Fußballobmann ehrenamtlich im Einsatz.

Vor zwei Jahren rief sie den TuS-Frauenstammtisch ins Leben, der sich einmal im Monat trifft. Zudem packt die 52-Jährige immer mit an, wenn es was zu helfen gibt - beispielsweise beim Verkauf von Kaffee und Kuchen bei Heimspielen der Ersten Herren im Otto-Dölle-Stadion.

KSB-Ehrungsrat Hermann Wilkens zeichnete Claudia Tieben als „Vereinsheldin" aus.

Für ihr vielfältiges Wirken wurde Tieben kürzlich vom Kreissportbund Emsland (KSB) im Rahmen des Projektes „Ehrenamt überrascht“ ausgezeichnet. KSB-Ehrungsrat Hermann Wilkens und Vereinsverantwortliche des TuS Aschendorf ehrten die Leiterin der Schwimmabteilung als „Vereinsheldin“.

Für die 52-Jährige eine schöne Überraschung. „Es ist schön, dass es wertgeschätzt wird.“ Etwas, dass sie sich auch von einigen Eltern wünschen würde. „Manchmal habe ich das Gefühl, dass Eltern gar nicht wissen, wie viel unserer Freizeit wir mit ihren Kindern verbringen.“