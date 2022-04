Ja, die Blumenschau ist ein großer Besuchermagnet. Wir erwarten rund 100000 Gäste, davon ein großer Teil im Bezahlbereich, also in der eigentlichen Blumenschau am Turmkanal. Die Papenburg Tourismus GmbH hat schon seit Herbst letzten Jahres gemeinsam mit der Stadt sehr aktiv überregional Werbung für diese Großveranstaltung gemacht. So konnten wir rechtzeitig Anfragen berücksichtigen, darunter viele aus den Niederlanden, dem Ostfriesischen und Nordrhein-Westfalen. Papenburg ist deshalb zu fast 100 Prozent ausgebucht, von daher wird es für Kurzentschlossene schwierig sein, in der Stadt noch ein freies Bett zu finden. Wegen des großen Aufwandes kann die Blumenschau leider nur alle vier Jahre stattfinden – das trägt sicherlich sehr zur Begehrlichkeit der Veranstaltung bei.

Ist die noch bis Ende August auf Gut Altenkamp zu sehende Miró-Ausstellung ein gutes Zugpferd für Papenburg-Besucher?

Ganz klar, ja. Viele Besucher waren überrascht, hier eine so hochkarätige Ausstellung zu finden – so etwas gibt es sonst nur in Großstädten. Wir wünschen uns für die Zukunft weitere Angebote dieser Art. Darüber hinaus gibt es aber ohnehin ein geballtes Angebot an touristischen Attraktionen in Papenburg, die viele Gäste zu einem Besuch nach Papenburg locken. So bietet unter anderem der „Papenburger Sommer“ ein Potpourri verschiedener Veranstaltungen, die sehr gut bei den Gästen ankommen. Außerdem haben wir ja derzeit noch ein zweites großes Highlight, die „Celebrity Solstice“ vor Ort. Hinzu kommen die attraktiven Sommermärkte unserer Stadt. Dank der guten Zusammenarbeit mit der Emsland Touristik verfügen wir zudem über eine gute überregionale Vermarktungsplattform.

Zum Sommeranfang hatte in Papenburg die „Lange Nacht der Kreuzfahrt“ Premiere. Wird es im nächsten Jahr eine Neuauflage geben?

Ich denke schon. Die Aktion ist fürs erste Mal sehr gut gelungen und wurde durch unsere Partner in der Stadt sehr gut unterstützt. Im nächsten Jahr müssten wir wohl noch etwas großzügiger planen – eine Nacht alleine reicht fast gar nicht für all die Angebote.