In Anlehnung an die so genannten "Universitätstage", die in Zusammenarbeit mit der Universität Münster durchgeführt werden, könne so in Kooperation mit der Fachschule Osnabrück und deren Außenstelle Lingen für Unternehmen im Raum Papenburg/Dörpen sowie in den benachbarten Kommunen ein Bindeglied zwischen Forschung und der praktischen Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse in den Betrieben der heimischen Region geschaffen werden, erläuterte Hanekamp.

Im Rahmen eines Gedankenaustausches von Papenburger Politikern und Wirtschaftsvertretern mit Lehrbeauftragten der FH Osnabrück in Lingen (siehe auch "Emsland") wurde eine engere Vernetzung von Hochschule und regionaler Wirtschaft, speziell auf dem Sektor des Mittelstandes gewünscht. Um dies zu realisieren, bietet sich nach Vorstellung von Gerd Hanekamp die Historisch-Ökologische Bildungsstätte (HÖB) als Plattform zur Organisation des übergreifenden Forums an.

Der Leiter der HÖB, Thomas Südbeck, habe bereits Bereitschaft zur Ausrichtung eines entsprechenden Gedankenaustausches bekundet. Mit im Boot ist nach den Worten von Hanekamp ebenfalls das Gymnasium Papenburg, das gleichfalls an einer engeren Zusammenarbeit mit der FH in Lingen interessiert sei. Berufsbildende Schulen, Kreishandwerkerschaft Aschendorf-Hümmling sowie die Industrie- und Handelskammern für Ostfriesland und Papenburg beziehungsweise Emsland-Osnabrück seien weitere Institutionen, die zum Gelingen eines intensiveren Wissens- und Technologietransfer "aus der Region für die Region" beitragen könnten.

Als Repräsentant der Wirtschaftsjunioren sicherte indessen der Papenburger Carsten Röttgers zu, in Richtung einer Intensivierung einer Kooperation vermittelnd tätig zu werden. Und Unterstützung seitens der Stadtverwaltung signalisierte gleichfalls Winfried Nehe als Leiter des Fachbereichs Wirtschaftsförderung.

In diesem Zusammenhang lobte Hanekamp die bereits bestehende intensive Zusammenarbeit zwischen der FH Osnabrück/Lingen und der Kreishandwerkerschaft in Lingen. Eingebunden in das Netzwerk an Initiativen sei dabei ebenfalls die Hochschule Drenthe im niederländischen Emmen, wodurch in beispielhafter Weise grenzüberschreitende Kontakte gefördert würden.

Die Notwendigkeit einer besseren Präsenz der FH Osnabrück/Lingen im nördlichen Emsland untermauerte Hanekamp mit dem Verweis darauf, das unter den 700 Studierenden in Lingen bislang nur vereinzelt Absolventen von Fachoberschulen und Gymnasien aus Papenburg/Dörpen zu finden seien. Der Nordkreis müsse in naher Zukunft dringend den Blick stärker für das durchaus attraktive Hochschulangebot am Standort in Lingen schärfen.