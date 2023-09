Wer die Traditionsfirma aus der Fehnstadt, die im vergangenen Jahr ihr 150-jähriges Bestehen feierte, auf Straßen-, Brücken- und Wasserbau reduziert, greift gedanklich zu kurz. Denn auch der sogenannte schlüsselfertige Projektbau zählt seit Langem zu den Geschäftsfeldern des Unternehmens, bei dem rund 2000 Menschen beschäftigt sind und das 17 Niederlassungen unterhält.

Stadtvillen in Papenburg, Grundstücke am Lünner See

Dafür genügt beispielsweise ein Blick an den Turmkanal in Papenburg, wo Bunte mehrere Stadtvillen errichtet hat, oder an den Lünner See im südlichen Emsland. Dort entstehen ab 2024 auf einem rund 75.000 Quadratmeter umfassenden Areal 64 Baugrundstücke.

Zu den überregionalen Referenzobjekten in dieser Kategorie zählen unter anderem die Gartenstadt Werdersee in Bremen, mehrere Projekte in Celle (darunter ein Hotel), Berlin und Hamburg sowie Wohn- und Geschäftshäuser in Köln und Rheinstetten (Baden-Württemberg).

Nun startete Bunte mit der offiziellen Grundsteinlegung für das „Wohnen am Westhafen“ in Geesthacht ein weiteres Bauvorhaben. In der größten Stadt des Kreises Herzogtum Lauenburg in Schleswig-Holstein entstehen nach Angaben von Bunte voraussichtlich bis zum Frühjahr 2026 mehr als 200 Wohnungen direkt am Ufer der Elbe. Auf dem etwa 13.500 Quadratmeter großen Areal befand sich zuvor eine Tischlerei.

Tiefgarage für 200 Autos und 500 Fahrräder

Das Bebauungskonzept umfasst Bunte zufolge neun Gebäude mit bis zu sieben Geschossen. Gebaut würden sie auf einer Tiefgarage für rund 200 Pkw und 500 Fahrräder. Geplant seien 54 Eigentums-, 98 Miet- und 52 geförderte Wohnungen.

Bei der Grundsteinlegung kam es zu einer aus Papenburger Sicht besonderen Begegnung. Wie in der „Lauenburgischen Landeszeitung“ nachzulesen ist, war aus der Geesthachter Politik mit Karl-Hermann Rosell (CDU) auch ein gebürtiger Fehnstädter zugegen.

Er sei auf seinem Schulweg in Papenburg früher immer am Betriebsgelände von Bunte vorbeigelaufen, erzählte Rosell dem Zeitungsbericht zufolge. Zwei der früheren Firmeneigentümer seien sogar seine Mitschüler gewesen.

„Irgendwo ist immer ein Papenburger.“ Frank Schreiber Sprecher des Bunte-Vorstandes

Als der amtierende Sprecher des Bunte-Vorstandes, Frank Schreiber, dies bei der Grundsteinlegung mitbekam, meinte er augenzwinkernd in Richtung Rosell: „Irgendwo ist immer ein Papenburger.“ Rosell ist ein Nachfahre der früheren Verleger-Familie der Ems-Zeitung.

Schreiber ging in seiner Ansprache laut der Lauenburger Landeszeitung auch auf die aktuelle Krise im Baugewerbe ein: „Während Mitbewerber ihre Projekte auf Eis legen, packen wir an und schaffen den dringend benötigten Wohnraum – und was für einen.“

Das Blatt zitiert zudem Geesthachts Erste Stadträtin Melanie Grimm-Meyer, wonach mehrere Investoren abgesprungen seien, Bunte hingegen nicht. Die Firma habe trotz turbulenter Zeiten alle Hürden überwunden.