,,Ich habe sehr viele neue Eindrücke gewonnen", so Victor Niedermeyer in einem Gespräch mit unserer Zeitung, ,,und bedanke mich bei allen, die sich Zeit für mich genommen haben." Seit Mai letzten Jahres ist Niedermeyer hauptamtlicher Bürgermeister der russischen Partnergemeinde. Wenn er die 13 Siedlungen von Pogranitschny besucht, muss er rund 150 Kilometer am Tag zurücklegen. Dafür benutzt er den Wagen seiner Tochter.

Der Papenbuger Förderverein ist deshalb bestrebt, einen gebrauchten Transporter anzuschaffen und der Kommune zur Verfügung zu stellen. Ein Transporter müsse es sein, eine Art Werkstattwagen, so Inna Polak. Sie verweist damit auf das tatkräftige Engagement von Niedermeyer. Nachdem in einer Siedlung ein Jahr lang gerätselt wurde, warum diese von der Wasserversorgung abgeschlossen sei, packte der gelernte Bauingenieur an. Er fand heraus, dass durch ein Leck in der Wasserleitung ein kleiner See gespeist wurde; innerhalb von 24 Stunden war die Sache repariert.

Einen Bauhof, wie ihn die Stadt Papenburg unterhält, gibt es in Pogranitschny nicht. Niedermeyer erledigt seine Arbeit mit drei Mitarbeitern. Zusammen betreuen sie rund 4000 Einwohner. Beeindruckt zeigte er sich von den Vergleichszahlen der Stadt Papenburg. Hier werden rund 35.000 Einwohner von 120 Bediensteten der Stadt betreut, wie er bei einem Gespräch mit seinem Bürgermeisterkollegen Ulli Nehe erfuhr.

Nehe nahm sich viel Zeit für seinen Amtskollegen. Einer privaten Stadtrundfahrt mit Besichtigung der Von-Velen-Anlage, schloss sich ein Besuch der Meyer-Werft an. Der Einblick in die Entwicklung Papenburgs von den Anfängen bis zum hochmodernen und weltweit angesehenen Schiffsbaubetrieb, gäben auch für die Region Kaliningrad Anlass zur Hoffnung, meinte Niedermeyer. In diesem Zusammenhang betonte er, dass ihm sehr viel an der Partnerschaft liege und ,,ich bin sicher, dass wir im Hinblick auf wirtschaftliche Entwicklung sehr viel lernen können. Bis dahin sei aber noch sehr viel zu tun und die Menschen, denen über Jahrzehnte jede Eigeninitiative abgesprochen worden sei, müssten sich im Wettbewerb erst noch zurechtfinden.

Der Einladung nach Pogranitschny, die Niedermeyer für Nehe und den Stadtrat aussprach, wolle er im nächsten Jahr sehr gerne folgen, so Nehe. Wichtiger sei aber, dass dem Förderverein für seine Arbeit der Rücken gestärkt werde, ,,denn der Austausch und auch die wirtschaftliche Entwicklung funktioniert über persönliche Kontakte." Hierbei wolle er gerne behilflich sein. Was aus kleinen Anfängen entstehen kann, konnte Niedermeyer auch beispielhaft im Betrieb Abeln und Sohn in Aschendorf bestaunen. Abeln, der 1971 mit einem Unimog und einem Müllanhänger begann, verfügt nun über einen Fuhrpark von 95 Lkw und beschäftigt in Papenburg, Dörpen und Wittmund 140 Menschen. ,,Bei uns läuft es noch so wie bei Ihnen vor gut 30 Jahren", erklärte Niedermeyer. Der Kontakt zu Abeln könne für die Entwicklung der heimischen Müllentsorgung sicherlich sehr von Nutzen sein.

Beeindruckt zeigte sich Niedermeyer auch vom Betrieb von Egon Hollweg in Papenburg, dem Hersteller von Arbeitsplatten. Von Spanplatte über Massivholz, Granit, Kunststein bis zum Werkstoff Corian reicht das verwendete Material. Hollweg will im Gegenzug auch die russische Partnergemeinde besuchen.