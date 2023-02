Säckeweise lagen die Hilfsgüter vor dem Sattelzug. Foto: Gerd Schade up-down up-down Viele Opfer in der Türkei Papenburg: Große Resonanz auf spontane Hilfsaktion für Erdbebenopfer Von Gerd Schade | 07.02.2023, 17:26 Uhr

Großer Bahnhof in Papenburg: Am Dienstag haben Dutzende Menschen spontan Hilfsgüter für die Opfer der beiden verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien gesammelt und auf einen Sattelzug verladen.