Als die Polizei vor Ort eintrifft, fehlt vom Fahrer des Autos jede Spur. Foto: Stadt Papenburg/Feuerwehr up-down up-down Unfallursache noch unklar Papenburg: Auto landet im Kanal – Fahrer flüchtet Von Kristina Roispich | 17.06.2023, 14:48 Uhr

Ein Auto ist am Samstagmittag im Wiek-Kanal in Papenburg gelandet. Dass in der Fehnstadt ein Auto ins Wasser fährt, ist inzwischen nichts Ungewöhnliches mehr. Ungewöhnlich war vielmehr ein anderer Umstand.