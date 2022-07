Unfall mit Radfahrer FOTO: Daniel Bockwoldt/dpa up-down up-down Lebensgefahr nicht ausgeschlossen Papenburg: Auto kracht ungebremst in Radfahrer - Mann schwer verletzt Von Alexander Kruggel | 28.07.2022, 22:18 Uhr

In Papenburg kam es Donnerstag in den Abendstunden zu einem schweren Unfall. Ein Autofahrer fuhr einen Fahrradfahrer am Stadtpark an - laut Zeugen stieß der PKW ungebremst mit dem Mann zusammen.