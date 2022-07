Im Waldstück zwischen Hölderlin-, Kleist- und Dieckhausstraße in Papenburg laufen derzeit Forstarbeiten, die nach Angaben der Stadtverwaltung im Winter nicht hatten durchgeführt werden können. FOTO: Gerd Schade up-down up-down Stadt lässt Bäume fällen Papenburg: Nachbarn regen sich über Arbeiten in Wald an Hölderlinstraße auf Von Gerd Schade | 28.07.2022, 17:31 Uhr

Nachbarn in der Hölderlinstraße in Papenburg sind in Aufruhr. Im angrenzenden Waldstück laufen Forstarbeiten. Warum die Aufregung? Wir haben bei der Stadtverwaltung nachgefragt.