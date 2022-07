Aufgrund der Nähe zur Nordsee einerseits und der Moore in der Region andererseits ist der Vorschlag der Papenburgerin selbsterklärend.

Auf die pfiffigsten Sprüche warten attraktive Preise: Als Hauptpreis winkt eine AIDA-Kurzreise auf der Nord-Ostsee-Kanal-Route. Außerdem wird der zweite Gewinner mit einem iPad3 von Apple ausgezeichnet. Der dritte Sieger kann sich über eine Familienjahreskarte zur Landesgartenschau freuen.

Anfang Juni werden sich dann die Gremien der Gartenschaugesellschaft zusammensetzen und über die Vorschläge beraten. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist kostenlos. Eine Teilnahme ist möglich per Internet: www.landesgartenschau-papenburg.de, per E-Mail: gewinnspiel@lgs-papenburg.de und per Post: Landesgartenschau, Ölmühlenweg 7, 26871 Papenburg.