Etwa 1000 Friedensdemonstranten zeigten in Papenburg Solidarität für die Ukraine und die russische Bevölkerung. FOTO: Insa Pölking 1000 Personen bei Friedenskundgebung Papenburger zeigen Solidarität mit Menschen in der Ukraine und Russland Von Insa Pölking | 05.03.2022, 17:36 Uhr | Update vor 28 Min.

Um gegen den Krieg zu demonstrieren und ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine und in Russland auszudrücken, haben am Samstag in Papenburg laut der Organisatoren rund 1000 Menschen an einer Friedenskundgebung teilgenommen.