IM KRANKENHAUS erläutert Dr. Manfred Schneider Jutta Jacobs und ihrer Tochter Jana den Umgang mit dem Blutzuckermessgerät. FOTO: Archiv

Papenburg 100 Kinder in der Region sind Diabetes-Patienten 13.01.2006, 23:00 Uhr

"Ich gehe davon aus, dass allein in der Region rund um Papenburg 80 bis 100 Kinder unter Diabetes leiden." Von diesen sind bei Dr. Manfred Schneider in der Schwerpunktambulanz "Diabetes" des Papenburger Marienkrankenhauses 45 Mädchen und Jungen in Behandlung. Auf Initiative der Familie Jacobs will sich jetzt eine Selbsthilfegruppe für Eltern und Kinder gründen.