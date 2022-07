Die Online-Plattform der „Interessengemeinschaft Starkes Marienkrankenhaus Papenburg“, wie der Förderverein mit vollem Namen heißt, kann unter www.starkes-mkh.de aufgerufen werden. Auf der übersichtlich gestalteten Seite dokumentiert der Verein nicht nur seinen noch jungen Werdegang, sondern hat auch seine vorrangigen Ziele hinterlegt. Zudem können Beitrittserklärungen heruntergeladen werden und direkt Kontakte zum Verein geknüpft werden – sowohl über ein Online-Kontaktformular als auch per E-Mail: info @starkes-mkh.de .

Lammers zeigt sich fest davon überzeugt, dass jeder in der Region ein Interesse an einem starken Krankenhaus in Papenburg haben müsse – und das nicht nur, weil es ein wichtiger Arbeitgeber sei. Die Mitgliedschaft im Verein kostet 12 Euro pro Jahr.

Wünsche und Anregungen auf der Online-Plattform landen unmittelbar beim Vorstand. „Jeder bekommt eine Rückmeldung“, verspricht Vereinschef Lammers. „Wir freuen uns auf viele Kontakte.“ Am kommenden Dienstag wird sich der Beirat der Interessengemeinschaft (IG) konstituieren. Ziel ist es, die Arbeit auf mehrere Schultern zu verteilen.