Zu einem ökumenischen Gottesdienst lädt der Ökumenische Arbeitskreis in Papenburg am Reformationstag ein. FOTO: dpa / Archiv Weihbischof Johannes Wübbe predigt Ökumenischer Gottesdienst in Papenburg am Reformationstag Von Klaus Dieckmann | 26.10.2020, 17:41 Uhr

Zu einem ökumenischen Gottesdienst lädt der Ökumenische Arbeitskreis in Papenburg am Reformationstag, 31. Oktober, in die St.-Antonius-Kirche ein. Die Predigt bei der Liturgie, die um 10 Uhr beginnt, hält Weihbischof Johannes Wübbe vom Bistum Osnabrück.