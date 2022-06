Viel Leidenschaft für die Grundschule Börger bringt Annika Helle mit. Seit wenigen Monaten leitet die 38-Jährige nun auch offiziell die Schule. FOTO: Christian Belling Neun Schulen ohne Rektor Darum leitet Annika Helle eine Grundschule im Emsland Von Christian Belling | 21.06.2022, 05:45 Uhr

169 Schulen zählt der Landkreis Emsland. In neun Bildungseinrichtungen sind die Leitungsstellen derzeit vakant. In acht Fällen handelt es sich um eine Grundschule - die in Börger gehört aber nicht mehr dazu.