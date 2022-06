Dennis Olker reicht Noel Hermesdorf ein junges Meerschweinchen. Ihr Hund sieht interessiert zu. FOTO: Susanne Risius-Hartwig Tierschützer versorgen Fundtiere Schon acht Mal Nachwuchs bei ausgesetzten Meerschweinchen aus Neulehe Von Susanne Risius-Hartwig | 10.06.2022, 06:31 Uhr

Wie geht es mit den vor einer Woche in Neulehe ausgesetzten Meerschweinchen weiter und was können Tierfreunde jetzt tun? Antworten bekommen wir in Aschendorf.