Rund 1,4 Millionen Euro beträgt der städtische Zuschuss zum Durchführungshaushalt, doch Bürgermeister Bechtluft versprach beim Neujahrsempfang der Kolpingsfamilie St. Michael Papenburg, die Landesgartenschau werde sich unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten allemal rechnen. Der Vergleich mit Bad Essen 2010, als durch 500000 Besucher in der Region 19 Millionen Euro Bruttoumsätze erzielt wurden und laut IHK rund 750 Arbeitsplätze für ein Jahr gesichert werden konnten, zeige, dass es in wirtschaftlicher Hinsicht richtig sei, die Großveranstaltung durchzuführen. „Den Imagegewinn im touristischen Bereiche rechne ich da noch nicht einmal mit ein“, so der Bürgermeister.

Dass die von April bis Oktober kommenden Jahres laufende Großveranstaltung ein großer Schritt in der städtischen Entwicklung darstellen werde, prognostizierte auch der Geschäftsführer der Landesgartenschau, Lars Johannson. Die positiven Auswirkungen würden über das Jahr 2014 hinausgehen. Es reiche jedoch nicht, den zentralen Bereich am Untenende herauszuputzen. Und hier seien die Einwohner gefordert, denn auch über die „Einflugschneise“ vom Küstenkanal über den Splitting sollten die Besucher durch ein einheitliches Gesamtbild geleitet werden.

Johannson forderte die Anwesenden auf, sich durch eigene Ideen einzubringen, wie etwa eine durchgängige Beflaggung entlang der Kanäle und in den Vorgärten, geschmückte Brücken, gepflegte Kanalufer und zusätzliche Blumenbrücken. In den nächsten Wochen will die Kolpingsfamilie St. Michael die Vereine und Einrichtungen diesbezüglich zu einer gesonderten Veranstaltung einladen, gab der Kolping-Vorsitzende Heinz Rolfes bekannt.

Die Landesgartenschau war aber nicht das einzige Thema. In seiner Neujahrsansprache ging Bechtluft auch auf Wirtschaft, Bildung und Gesundheit ein.

Mit Blick auf die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum sei es unerlässlich, Medizinern mehr Anreize zu schaffen, sich hier niederzulassen. Kommunen, Land und Bund stünden gemeinsam in der Verantwortung, kreative Lösungen zu erarbeiten, so Bechtluft.

Des Weiteren müsse man sich, trotz der Millioneninvestitionen in Bildungseinrichtungen, mit dem Thema „Schulschließungen“ auseinandersetzen. Hoffnung machen Bechtluft in dieser Hinsicht aber die neuen Baugebiete am Spillmansweg und die Auslastung der Michael-Grundschule. Dies könnte sich möglicherweise positiv auf die von der Schließung bedrohte Waldschule auswirken, sagte der Bürgermeister.