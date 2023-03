Vom Kopf bis unter das Becken in weniger als zehn Sekunden - so schnell arbeitet nach Angaben des Marien-Hospitals in Papenburg der neue Computertomograph, über dessen Anschaffung sich Waltraud Wessels und Peter Nellessen freuen. Foto: Marien-Hospital up-down up-down Krankenhaus in Papenburg Neuer Computertomograph im Marien-Hospital: So sollen Patienten profitieren Von Gerd Schade | 01.03.2023, 15:14 Uhr

Trotz finanziell schwieriger Lage investiert das Marien-Hospital in Papenburg in die Verbesserung der medizinischen Ausstattung. In der Radiologie steht ein neuer „High-End-Computertomograph“ (CT). Patienten sollen davon in mehrfacher Hinsicht profitieren.