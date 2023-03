Aus dieser Freifläche hinter dem Edeka-Markt im Kapitänsviertel soll Bauland werden. Foto: Gerd Schade up-down up-down Pläne der Stadt im Überblick Neue Bauplätze in Papenburg: Hier bewegt sich was Von Gerd Schade | 07.03.2023, 11:47 Uhr

In die Ausweisung von neuen Bauplätzen in Papenburg kommt neue Bewegung – vor allem für ein größeres Gebiet am Obenende sowie im Kapitänsviertel.