Nur noch wenige Tage wird die Tourist-Info in Meyers Mühle in Papenburg ansässig sein. Foto: Gerd Schade up-down up-down Tourist-Info zieht wieder aus Barista, Boule und mehr: Das passiert bei Meyers Mühle in Papenburg Von Gerd Schade | 26.03.2023, 17:39 Uhr

Die Tage der Tourist-Info in Meyers Mühle in Papenburg sind gezählt. Sie kehrt an ihren alten Standort zurück. In der Mühle wird stattdessen künftig Kaffee eine besondere Rolle spielen. Und auch auf dem Mühlenplatz tut sich Einiges.