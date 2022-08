Die Neptun Werft in Warnemünde hat sich zu einem festen Bestandteil der Papenburger Meyer-Gruppe entwickelt. Foto: Hermann Hinrichs up-down up-down Meyer Werft hat Standort entwickelt Jubiläum in Rostock: Neptun Werft seit 25 Jahren in Papenburger Hand Von Mirco Moormann | 29.08.2022, 17:16 Uhr

Ende August 1997 haben sich die Meyer Werft in Papenburg und die Neptun Werft in Rostock zusammengeschlossen. Das ist in den vergangenen 25 Jahren erreicht worden.