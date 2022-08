Zum NDR 2 Papenburg Festival wird es dieses Mal an der Seeschleuse keine Fahrradwache geben. (Symbolbild) Foto: Hauke-Christian Dittrich / dpa up-down up-down Wegen Bauarbeiten an der Seeschleuse NDR 2 Papenburg Festival: Pfadfinder bieten dieses Jahr keine Fahrradwache an Von Hermann Hinrichs | 29.08.2022, 08:40 Uhr

Die Vorfreude auf das NDR 2 Papenburg Festival am 2. und 3. September steigt. Viele reisen dazu mit dem Fahrrad an. Eine Fahrradwache der Pfadfinder an der Seeschleuse wird es in diesem Jahr aber nicht geben.