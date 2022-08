Das NDR 2 Papenburg Festival an der Meyer Werft lockt stets mehr als 20.000 Menschen nach Papenburg. Die bisher letzte Auflage fand 2018 statt. FOTO: Werner Scholz (Archiv) up-down up-down Zwei Tage Live-Musik in Papenburg NDR 2 Papenburg Festival an der Meyer Werft: Das sind die Auftrittszeiten Von Anna Niere | 24.08.2022, 11:45 Uhr

Am 2. und 3. September kommt das NDR 2 Papenburg Festival zurück an die Meyer Werft in Papenburg. Zu diesen Zeiten stehen die Künstler auf der Bühne.