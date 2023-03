Seit Februar läuft das Insolvenzverfahren des Unternehmens aus Aschendorf. Symbolfoto: Jonas Walzberg/dpa up-down up-down Handel mit Kunstrasen Nächste Firma in ehemaligen ADO-Hallen in Aschendorf insolvent Von Christian Belling | 08.03.2023, 06:13 Uhr

Erst vor einem Monat meldete die Firma Lysander die Insolvenz an. Jetzt ist mit der Seven Relax Group GmbH eine weiteres in den ehemaligen ADO-Hallen in Aschendorf praktizierendes Unternehmen zahlungsunfähig.