„AIDAnova" über Nacht an der Pier Nachrüstung: Darum kam Meyer-Schiff außerplanmäßig nach Kiel Von Christoph Assies | 22.08.2023, 10:16 Uhr Die in Papenburg gebaute „AIDAnova" kam am vergangenen Freitag außerplanmäßig früher nach Kiel. Archivfoto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dp

Die Ende 2018 von der Papenburger Meyer Werft fertiggestellte „AIDAnova“ lief am vergangenen Freitagabend außerplanmäßig zwölf Stunden früher den Kieler Hafen an. Eine technische Nachrüstung stand an.