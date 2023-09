Sturz durch Soda-Brücke Nach spektakulärem Unfall in Papenburg: So geht es dem Motorradfahrer Von Kristina Roispich | 19.09.2023, 14:57 Uhr Die bei dem Unfall beschädigte Schranke an der Hubbrücke ist inzwischen wieder repariert. Foto: Kristina Roispich up-down up-down

Bei einem außergewöhnlichen Unfall an der „Soda-Brücke“ in Papenburg ist am Samstag ein 58-jähriger Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Wie konnte es überhaupt dazu kommen und wie geht es dem Mann?