Gleich zweimal haben Großbrände im Stadtgebiet von Papenburg in den vergangenen Wochen den intensiven Einsatz der Feuerwehr sowie weiterer Einsatzkräfte erfordert. Während in der Nacht vom 8. auf den 9. August eine Gewerbehalle an der Hüntestraße in Aschendorf niederbrannte und das Eigentum von drei Unternehmen zerstörte, kam es am 20. August zu einem Feuer auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im Ortsteil Bokel. Etwa 20 Rinder verendeten in den Flammen. Ein Stall brannte vollständig nieder. Das Feuer griff auch auf ein anliegendes Wohnhaus über.

In beiden Fällen nahm die Polizei umgehend die Ermittlungen zur Brandursache auf. Über den aktuellen Stand informiert Corinna Maatje von der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim: „In beiden Fällen liegt kein Fremdverschulden und somit auch keine Brandstiftung vor.“ Doch was hat dann die verheerenden Feuer verursacht? „Im Fall der Gewerbehalle an der Hüntestraße ist keine abschließende Brandermittlung möglich“, teilt Maatje mit. Das Feuer habe zu viel zerstört, der Brandschaden sei zu hoch. Die Ermittlungen werden daher nach ihren Worten in Kürze ohne Ergebnis abgeschlossen.

Feuer wütete zu stark: Keine abschließende Brandermittlung möglich

Eine 100-prozentige Gewissheit über die Brandursache würden die Ermittler laut Maatje auch im Fall des niedergebrannten Rinderstalls in Bokel nicht zutage führen. „Auch hier ist der Brandschaden einfach zu hoch“, so die Polizeisprecherin. Man gehe nach aktuellem Stand aber stark davon aus, dass ein technischer Defekt das Feuer in dem Stall verursacht habe. „Dabei war die Anlage in einem guten Zustand und keineswegs zu alt“, erklärt Maatje. Auch in diesem Fall würden die Ermittlungen zeitnah zu einem Abschluss gebracht werden.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Aschendorf stand die Halle bereits in Vollbrand. Archivfoto: Feuerwehr Stadt Papenburg

In der Nacht vom 8. auf den 9. August musste ein Großaufgebot der Feuerwehr den Brand in einer Gewerbehalle an der Hüntestraße in Aschendorf löschen. In der Halle befanden sich die Geschäftsräume eines Landmaschinenhändlers, eines Reiseunternehmens sowie eines Fahrzeuglackierers. Zudem lagerten dort auch Gasflaschen, die in kurzer Zeit explodierten. Der Feuerwehr gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf zwei benachbarte Wohnhäuser zu verhindern. Die Halle fiel jedoch den Flammen komplett zum Opfer.

Den Stallbrand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Bokel versuchte die Feuerwehr unter anderem über eine Drehleiter zu bekämpfen. Archivfoto: NWM-TV

Auch in Bokel dauerten am 20. August die Löscharbeiten auf einem landwirtschaftlichen Hof mehr als zwölf Stunden an. Ein Rinderstall brannte vollständig nieder. Nach Angaben der Polizei verendeten etwa 20 Rinder. Circa 60 Tiere konnten gerettet werden.

Das Feuer griff auch auf ein anliegendes Wohnhaus über. Es wurde im Obergeschoss durch das Feuer und im Erdgeschoss durch Löschwasser stark beschädigt und ist vorerst unbewohnbar. Die Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt.