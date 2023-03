Am Landgericht Osnabrück wurde jetzt über die Bewohnerin einer betreuten Wohneinrichtung in Papenburg geurteilt, die im Juni 2022 ein Feuer verursacht hatte. Symbolfoto: Anke Herbers-Gehrs up-down up-down Urteil im Prozess wegen Brandstiftung Nach Brand in Papenburg: Angeklagte schuldunfähig – aber nicht frei Von Anke Herbers-Gehrs | 22.03.2023, 10:49 Uhr

Die Verursacherin des Brandes im Juni 2022 in einer betreuten Wohnanlage in Papenburg ist schuldunfähig. Jetzt fiel am Landgericht Osnabrück das Urteil. Der Verteidiger schoss indes heftig gegen die Klinik, die die Angeklagte kurz vor der Tat entlassen hatte.