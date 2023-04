Schweren Herzens schließt Monika Forstner ihr Modefachgeschäft am Hauptkanal. Foto: Kristina Roispich up-down up-down Nach 37 Jahren Papenburg: i-Tüpfelchen am Hauptkanal schließt Von Kristina Roispich | 05.04.2023, 15:24 Uhr

Eigentlich will Monika Forstner ihr Bekleidungsgeschäft „i-Tüpfelchen“ am Papenburg Hauptkanal nur ungern schließen. Doch gleich mehrere Gründe führen dazu, dass am 30. Juni 2023 nach knapp 37 Jahren nun Schluss ist.